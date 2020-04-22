Koronavirüs sebebiyle yurt genelinde eğitim öğretimin evlerden devam ettiği bugünlerde QNB Finansbank Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu 23 Nisan şenliklerini çocukların evlerine taşıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında ilk günkü coşkuyla Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar için gerçekleştirilecek keyifli atölyeler, QNB Finansbank YouTube sayfasında çocuklarla buluşacak.

23-24-25 Nisan 2020 tarihlerinde üç gün boyunca gerçekleşecek atölyelerde birçok nitelikli içerikle çocuklar, bir yandan öğrenirken diğer yandan eğlenecekler.

Çocukların yaratıcılıklarını harekete geçirecek, analitik düşünme ve görsel zekalarını geliştirmeye yönelik hazırlanan atölyeler, eğlenceli bir program sunmanın yanı sıra festival ruhunu da yaşatmayı hedefliyor.

QNB Finansbank Çocuk Festivali’ne QNB Finansbank YouTube hesabına girerek katılabilirsiniz.