QNB Finansbank, uluslararası banka ve kuruluşlardan değişik vadelerde toplam 390 milyon dolarlık dış kaynak sağladı.

QNB Finansbank’ın açıklamasına göre, sendikasyon kredisini artırarak yenileyen QNB’nin, uluslararası banka ve kuruluşlardan değişik vadelerde sağladığı dış kaynak tutarı 390 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Banka, sendikasyon kredisi formatında 9 uluslararası bankadan, 367 gün vadeli 45 milyon dolar ve 193 milyon avro olmak üzere toplam 255 milyon dolar tutarında fonlama temin etmek üzere anlaşma imzaladı.

QNB Finansbank, ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 100 milyon avroluk iş birliği anlaşması yaptı. EBRD’den sağlanan kaynağın 50 milyon avroluk ilk dilimi 2 yıl vadeli olup özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için kredi olarak verilecek. İkinci 50 milyon avroluk 2 yıl vadeye kadar olan kısım ise dış ticaretin desteklenmesi amaçlı kullandırılacak.

Banka, son olarak, Fransız Kalkınma Ajansı’nın özel sektör kuruluşu Proparco (Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A.) ile de 7 yıl vadeli 25 milyon avroluk kaynak sağlamak üzere bir anlaşma imzaladı. Tarımı desteklemek amacıyla alınan krediden, küçük ve orta ölçekli işletmeler de yararlanabilecek.

“Kredilerin yenilenmesi Türkiye ekonomisine duyulan güveni gösteriyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2020’de sağlanan ilk sendikasyon kredisinin yüzde 50 artırılarak yenilendiğine dikkati çekti.

Fonlamalarla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini aktaran Güzeloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sendikasyon kredisi ve diğer fonlama kaynaklarımızı salgından etkilenen ekonominin canlanması için kullanmayı hedefliyoruz. Türk bankacılık sektörü sendikasyonlarını arka arkaya yeniliyor. Kovid-19 döneminde yenilenen sendikasyon kredileri uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne duyduğu güvenin de bir göstergesidir.”