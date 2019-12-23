QNB Finansbank’a dış kaynak
QNB Finansbank, Mizuho Bank Ltd ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) koordinatörlüğünde 19 ülkeden, 34 uluslararası bankanın katılımıyla 16 Aralık’ta 457 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Banka, uluslararası bankalardan gelen yoğun ilgi üzerine, vade yapısını uzatarak, sendikasyon kredisi formatında ilk kez üç yıl vadeli bir fonlama sağladı.
Kredinin 58,5 milyon dolar ve 183,7 milyon Euro tutarı 367 gün vadeli, 150 milyon dolar ve 40 milyon Euro tutarı ise üç yıl + bir iş günü vadeli olarak gerçekleştirildi.
QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, bu krediyle QNB Finansbank’ın 2016’dan sonra Türk bankacılık sektöründe sendikasyon kredisi olarak üç yıl vadeli finansman sağlayabilen ilk ve tek kurum olduğunu kaydetti.
Farklı enstrümanlar altında vade ve maliyet olarak 2019’da en uygun şartlara sahip fonlamalara imza attıklarını vurguladı.
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