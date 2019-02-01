QNB Finansbank’ta üst düzey atama
QNB Finansbank’ta insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Cenk Akıncılar getirildi. Akıncılar, banka bünyesinden gelen bir profesyonel.
Finansbank ailesine Mayıs 2003’te katılan Akıncılar, banka bünyesinde çok farklı birimlerde görevler üstlendi.
Daha sonra insan kaynakları direktörlüğü görevine getirilen Cenk Akıncılar, Ocak 2019 itibariyle bankanın insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi.
1973 doğumlu olan Akıncılar, 1996 yılında Eskişehir Anadolu/Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası kısa süre matematik öğretmenliği deneyimi oldu.
İnsan kaynakları alanındaki kariyerine 1998-2003 yılları arasında Pamukbank’ın insan kaynakları ücret ve endüstri ilişkilerinden sorumlu uzman olarak başlayan Cenk Akıncılar, kariyerini 2003 yılından bu yana QNB Finansbank’ta sürdürüyor.
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