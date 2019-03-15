QNB Finansinvest’te atama
QNB Finansinvest bünyesinde son olarak perakende ve varlık yönetiminden sorumlu direktör görevinde bulunan Soner Küçük, perakende ve varlık yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Küçük, çalışmayaşamına 1997 yılında Ata Yatırım’da uzman yardımcısı olarak başladı.
Küçük, 2000- 2003 yılları arasında QNB Finansinvest’te, 2003-2006 yılları arasında Garanti Yatırım’da uzman olarak görev yaptı. Soner Küçük, Mart 2006’dan itibaren yeniden QNB Finansinvest ailesine katıldı.
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