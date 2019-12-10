QNB Finansleasing’e sendikasyon kredisi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmanına olan erişimini genişletmek amacıyla QNB Finansbank’ın finansal kiralama şirketi QNB Finansleasing’e 50 milyon Euro değerinde sendikasyon kredisi sağladı.
Kredi, mikro ölçekli işletmelerin ve KOBİ’lerin finansmana erişmelerini kolaylaştıracak.
İmzalanan anlaşmayla birlikte 50 milyon Euro değerinde sendikasyon kredisi devreye girerken, bunun 10 milyon Euro’luk kısmı, EBRD’nin A/B sendikasyon kredi programı kapsamında sağlanacak.
Daha önce 2018’de verilen 25 milyon Euro’luk kredinin ardından sağlanan bu yeni finansman, Türkiye’de finans sektörünün güçlendirilmesini sağlayarak finansal kiralamanın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?