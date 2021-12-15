Maher Grup şirketlerinden Quick Sigorta’nın yüzde 100 iştiraki olan Quick Finansman AŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) kuruluş izni aldı.

Şirket açıklamasına göre, tamamı Quick Sigorta’ya ait olmak üzere 50 milyon TL’lik sermaye ile kurulan Quick Finans, 6361 sayılı kanun kapsamında faaliyet göstererek her türlü mal ve hizmet alımı için kredi verecek. Şirkete, Türkiye’de kurulan ilk finansman şirketinin kurucu ekibi de dahil olmak üzere birçok finansman şirketinde görevlerde bulunmuş olan, bankacılık ve finans sektöründen Nihat Karadağ liderlik edecek.

Maher Grubu, bünyesinde sigorta sektörü başta olmak üzere, enerji, gayrimenkul, bilişim ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren şirketler de bulunduruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, Maher Grubu’nun Quick Sigorta ile öncülük ettiği finansal sigortalar alanındaki lider konumunu, kuruluş vizyonu doğrultusunda finansman sektöründeki girişimleri ile sürdürmeyi ve güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, finansman şirketlerinin, finansal kapsayıcılık alanında öncü rolü olduğunu aktardı.

Uluçeçen, şunları kaydetti:

“Bu şirketlerin karar alma süreçlerinde geliştirdikleri teknoloji, dijital çözüm ve entegrasyonları ile ulaştıkları risk, likidite, maliyet ve süreç yönetimi alanlarında önemli tecrübeleri bulunuyor. Dijitalleşmenin ön plana çıktığı son dönemde müşterilere uzaktan erişim, hızlı kredi onay sistemleri ve yapay zeka teknolojilerindeki gelişimler, takip eden yasal düzenlemelerle de destekleniyor. Gelişen bu elverişli ekosistemde; konvansiyonel kredi ürünlerinin yanında, yeni sunmuş olduğumuz bina tamamlama sigortalı projelerin konut finansmanı, tarım ve gıda üretim zincirinin finansmanı, genç kuşakların ihtiyaçlarını da göz önüne alarak geliştirmeyi planladığımız kredi ürünleri de önemli faaliyet alanları olacaktır. Bu amaçla finansman şirketi, elektronik para şirketi ve sigorta şirketlerimiz arasında sinerji yaratmak da planlarımız arasında yer alıyor.”

Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar da Quick Sigorta’nın sektörde önünü açtığı ve liderlik ettiği kefalet, bina tamamlama, fatura koruma gibi finansal sigortalar ekosistemi ile Quick Finans’ın güçlü temeller üzerine kurulacağını belirterek, “Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın finans alanındaki tecrübeleri ve yaygın acenteler ağı ile birlikte sektöre bir adım önde giriş yapacak. Gerek sigorta grubumuzdaki teknolojik altyapı avantajımız gerekse sürdürülebilirliğin devamı için önemli olan önleyici sigortacılık ve finans alanındaki pratiklerimiz sayesinde Quick Finans’ın hızlı bir başlangıç yapacağını ve Türkiye’deki sigortacılığın gelişmesine de katkı sunacağını düşünüyorum. Maher Grubu’na ve tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını dilerim.” değerlendirmesinde bulundu.