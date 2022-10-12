Rabobank, Türkiye iştiraki Rabobank A.Ş.’nin satışı için Liberyum Danışmanlık ile hisse alım sözleşmesi imzaladı.
Rabobank, Türkiye iştiraki Rabobank A.Ş.’nin paylarının tamamının satışı için Liberyum Danışmanlık ile hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Bloomberg HT’de yer alan habere göre açıklamada satın alma işlem büyüklüğü belirtilmedi.
Anlaşmanın tamamlanması düzenleyici kurulmuş onayına bağlı olacak.
BTCTrader olarak da bilinen Liberyum, kripto Borsası BTCTurk’un teknolojik altyapısını sağlıyor.
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