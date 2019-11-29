Rakamlar negatif,beklentiler pozitif
Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin çatı örgütü olan Finansal Kurumlar Birliği (FKB), dokuz aylık sonuçlarını açıkladı.
Buna göre üç sektörün konsolide aktif büyüklüğü 121 milyar TL, net kârı 2,5 milyar TL ve öz kaynakları 23 milyar TL olarak gerçekleşti.
Geçen yıl aynı dönemde sektörün konsolide büyüklüğüne bakıldığında ise aktif büyüklüğü 161 milyar TL, öz kaynakları 21 milyar TL seviyesindeydi. Sektörel bazda bakıldığında her üç alanda da düşüşler olduğu görülüyor.
Geçen yıl dokuz ayda finansal kiralama sektörünün alacakları 71,8 milyar TL seviyesindeydi. Bu yıl aynı dönemde sektörün alacakları yüzde 33 daralmayla 48 milyar TL seviyesine gerilemiş durumda.
Geçen yılı 4,8 milyar dolarlık işlem hacmiyle kapatan sektör, bu yılın dokuz ayını ise 1,6 milyar dolarlık işlem hacmiyle kapattı. Büyük bir leasing şirketinin genel müdürü, yıl sonu için 2,2 milyar dolar, 2020 için 2,5 milyar dolar beklentisini paylaşıyor.
Bu rakamın 2017 yılında 6,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan yetkili, sektörün yaşadığı daralmanın boyutuna dikkat çekiyor.
Bunun yanında sektörel bazda bakıldığında inşaat makineleri sat-geri kirala şeklindeki gayrimenkul leasingi en ağır daralmayı yaşarken, güneş enerjisine yönelik yatırımlarla şirketlerin kendi filolarını alma adına yaptığı yatırımlar yukarı yönlü ivmesi olan alanlar olarak dikkati çekiyor.
Faktoring sektörüne baktığımızda, geçen yıl işlem hacmi 112,5 milyar TL, alacakları ise 35 milyar TL seviyelerindeydi. Sektörün aktif büyüklüğü ise 38,4 milyar TL’ydi.
Bu yıl ise işlem hacmi 90 milyar TL’ye, alacakları 30 milyar TL’ye ve aktif büyüklüğü ise 33 milyar TL’ye geriledi. Faktoring sektörünün önde gelen isimlerinden biri, “Yılın ilk yarısında daralma yüzde 30’lardaydı.
Dokuz ayda bu oran yüzde 20’lere düştü. Yıl sonunda da yüzde 10’lara kadar çekilir. Sektör 2020’de tekrar büyüme eğilimine girer” diyor.
Finansman şirketlerinde ise sektörün işlem hacmi, 21 milyar TL seviyesinden 11 milyar TL seviyesine gerilemiş durumda. Sektörün aktif büyüklüğü 43 milyar TL’den 28 milyar TL’ye düştü.
Bunun yanında müşteri sayısı 4,7 milyondan 3,6 milyona ve alacak büyüklüğü 34,3 milyar TL’den 23 milyar TL seviyelerine geriledi.
Sonuç itibarıyla bakıldığında birliği temsil eden her üç sektörde de önemli düşüşler olduğu görülüyor.
Kurumun temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, “Türkiye ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyor.
Tüm bu zorlu sürece rağmen düşen faiz ve kurlar, temsil ettiğimiz sektörlerin geleceği adına bizlere umut aşılıyor” diyor.
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