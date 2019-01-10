Şekerbank’tan 20 milyon dolarlık kaynak
Şekerbank, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Dünya Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası kaynaklı ‘Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi’ dahilinde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile üç yılı anapara ödemesiz toplam altı yıl vadeli olmak üzere 20 milyon dolar tutarında Aracı Kuruluş Kredi Sözleşmesi imzaladı.
Şekerbank anlaşma çerçevesinde elde edilen kaynakla,kadınların işgücüne katılımını destekleyen özel sektör şirketlerinin ve gelişim potansiyeli bulunan illerdeki KOBİ’lerin gerçekleştirecekleri yatırımları ve işletme sermaye ihtiyaçlarını 3+3 yıl vadeyle karşılayacak.
Banka, edindiği krediyle kapsayıcı büyümeyi destekleme stratejisi kapsamında, özellikle kırsaldaki kadınlara ve odağında bulunan KOBİ’lere gelişim potansiyeli bulunan illerde finansman sağlayacak.
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