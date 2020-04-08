Serbest piyasada 6,7680 liradan alınan dolar, 6,7700 liradan satılıyor. 7,3850 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,3870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7500 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,3690 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,7680 liradan alınan dolar, 6,7700 liradan satılıyor. 7,3850 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,3870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7500 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,3690 lira olmuştu.
EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 33 dolar...
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak. Buna...
Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların birikimlerinin zarar görmemesi...
Sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle konut satışlarında yaşanan gelişmeleri AA...
Online pazar yeri GittiGidiyor, KOBİ'leri e-ihracatla yurtdışına açıyor. e-İhracatın yerli üreticiler ve markalar için dijitalleşmenin en fazla verim sağlayacağı alanlardan...
QNB Finansbank’ın girişim hızlandırma programı Fincube, yoluna QNBEYOND olarak devam ediyor. QNBEYOND Genel Müdür Yardımcısı Derya Düner, “QNB’nin global gücünü...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın