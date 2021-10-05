Toplamda altı sigorta ve emeklilik şirketinin bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, sektördeki birinci yılını doldurdu.

Hayattan sağlığa, konuttan kaskoya ve bireysel emekliliğe kadar her alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren Türkiye Sigorta; 2 bin 700 çalışanı, 8 bin 300 dağıtım ağı ve 5 bin 950 hizmet noktasıyla toplamda 40 faaliyet bölgesinde hizmet sunuyor.

2021 Ocak-Temmuz itibarıyla 6 milyar TL hayat dışı prim, 2 milyar TL hayat prim üretimi gerçekleştiren şirket; BES’te de 40,7 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı. Böylece üç alanda da sektör birincisi oldu.

Şirketin birinci yılı vesilesiyle düzenlenen toplantıda bir araya geldiğimiz Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli; “Nihai hedef ve vizyonumuz; Türkiye’den çıkan, uluslararası bir sigorta şirketi olmak. En az iki yıl içinde bu hedef için önemli adımlar atacağız” diye konuştu.

Bu süreçte sürdürülebilir liderliği pekiştireceklerini ve sigorta ihraç eden bir şirket konumuna geleceklerini kaydeden Benli; ihracatta hedef pazarların Doğu Avrupa ve Türki Cumhuriyetler olduğu bilgisini de verdi. Türkiye Sigorta, yeni ürünler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle katılım sigortası, sağlık sigortası, siber ve finansal sigortalar, 2022’de şirketin atılım alanları olacak.

Burada özellikle finansal sigortaların en önemli gelişim alanı olduğunun da altını çizen Atilla Benli; “Kefalet sigortalarında verdiğimiz teminatlarda 200 milyon TL’leri geçtik. Sektörde lideriz. Ama 100 trilyon TL’lere ulaşmamız gerekiyor” diye de ekledi.