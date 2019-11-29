Sigortacılar büyümesini sürdürdü
Türkiye Sigorta Birliği’nin açıkladığı 2019 üçüncü çeyrek verilerine göre, sektörün üstlendiği tazminat tutarı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artarak 29,1 milyar TL oldu.
Prim üretimi ise yüzde 22,4 artış gösterdi. Hayat dışı sigortalar prim üretimi 41 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi ise 7,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Sektörün aktif büyüklüğü yüzde 23,3 artışla 215,6 milyar TL, toplam öz kaynakları da 27,5 milyar TL oldu.
Sektörde faiz hassasiyeti olan vatandaşların ilgi göstermeye başladığı katılım sigortacılığı bugün itibarıyla 2,5 milyar TL seviyesine geldi.
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