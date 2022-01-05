Bankacılık sektörü 2021’in dokuz aylık döneminde toplam aktiflerde yüzde 15, kredi hacminde yüzde

12 büyüme yakaladı. 2021 yılının da bu seviyelerde tamamlanması bekleniyor.

Yeni yılda ise yeni ekonomi modelinin etkileri izlenecek. Özellikle dijital kanallar ve sürdürülebilir projeler öne çıkacak.

Türkiye ekonomisi çok zorlu bir süreçten geçiyor. Global tarafta pandemiyle birlikte enflasyon ve yükselen faiz baskısı, içerde özellikle son aylarda kur baskısı olmak üzere, yaşanan kırılganlıklar tüm kesimleri, sektörleri zorluyor.

Ekonominin temellerini oluşturan en önemli yapı taşlarından biri olan bankacılık sektörü ise güçlü sermaye ve sağlam likidite yapısıyla ekonomiyi destekleme adına çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan tüm olumsuzluklara karşın da güçlü yapısını koruyor.

Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu ekim itibarıyla solo bazda yüzde 17,3 seviyesinde ve bu oran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tanıdığı esneklikler çıkarıldığında dahi uluslararası standartların üzerinde.

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