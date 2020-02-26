TEB’den emeklilere promosyon - Ekonomist

TEB’den emeklilere promosyon
TEB’in 10 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 999 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL, bin TL ile bin 999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak.
Emekli maaşı 2 bin TL ve üzeri olan emekliler ise bin TL promosyon alabilecek. TEB’in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az iki adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.
Ayrıca TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine de kişi başına 150 TL’den toplamda bin 500 TL’ye varan ödeme yapıyor. Böylelikle emeklilerin alabileceği promosyon 2 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.
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