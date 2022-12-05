Finansal pazaryeri platformu TeklifimGelsin, Startup Wise Guys’dan yatırım aldı. TeklifimGelsin, aldığı bu yatırımı uluslararası pazarlama faaliyetlerini genişletip, yeni pazarlara açılmanın yanı sıra ürün geliştirmek, ekibini büyütmek ve kullanıcı sayısını artırmak için kullanacak.

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar ile kurdukları entegrasyonlar sayesinde kişiye özel kredi, kredi kartı ve yatırım gibi tekliflerin görüntülendiği finansal pazaryeri platformu TeklifimGelsin, yatırım turunu tamamladı. Ocak 2021’de binlerce girişim arasından seçilerek İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı kapsamında İhsan Cem Zararsız ve Ertuğrul Hakan Biri tarafından kurulan girişim, Startup Wise Guys tarafından yatırım aldı. Halihazırda 1.8 milyondan fazla ziyaretçi ve 140 binden fazla kullanıcıya ulaşan TeklifimGelsin, aldığı tohum yatırımla birlikte uluslararası pazarlama faaliyetlerini hızlandırıp, yeni pazarla açılma planlarını hızlandırmayı hedefliyor.

“FinTech Hızlandırma Programı ile global yolculuğumuza hızlı başladık”

Aldıkları yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO’su İhsan Cem Zararsız, “Kurulduğumuz günden bugüne dek aldığımız yatırımları hiçbir zaman sadece maddi bir katkı olarak görmedik. Yatırımcılarımızın yaptıkları yatırımlarla sadece girişimimize değil vizyonumuza, hedeflerimize ve heyecanlarımıza da ortak olduklarını düşünüyoruz. Aldığımız bu yatırımla aynı zamanda Startup Wise Guys’ın FinTech Hızlandırma Programı ile birlikte global yolculuğuna çok hızlı bir başlangıç yapma fırsatı yakaladık. Bizlere sağladıkları eğitim, network gibi desteklerin global bir girişim olma hayallerimize ciddi oranda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yeni yatırımla global yolculuğumuzun dışında ürünümüzü geliştirmek için de oldukça fazla efor sarf edeceğiz ve önümüzdeki günlerde mobil uygulamamızı da hayata geçireceğiz” dedi.

“FinTech sektörünün hızlı gelişmesi ürün ve hizmet sayısını artırıyor”

Doğu Avrupa’nın lider yatırım fonu Startup Wise Guy’ın Partneri Günce Önür de şu açıklamayı yaptı:

“Startup Wise Guys olarak, finansal teknoloji alanında çözüm üreten ve birçok ihtiyacı tek çatı altında buluşturan girişimleri her zaman destekliyoruz. FinTech sektörünün çok hızlı gelişmesi bu alandaki ürün ve hizmet sayısının da artmasına yol açtı. TeklifimGelsin’in bu hizmet ve ürünleri tek platformda buluşturarak kullanıcılara özel teklifler sunması bizler için çok kıymetli. Girişimin geleceğinin parlak olduğuna inancımız tam. Startup Wise Guys’ın girişimlere sunduğu network ve hızlandırıcı programları sayesinde TeklifimGelsin’in kısa zamanda çok önemli işler başaracağını düşünüyorum.”