Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen şirketlerin desteklenmesi için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) ile 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında, şirketlere üç yıla kadar vadeli işletme sermayesi kredisi sağlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi altında temin edilen kaynak, ulaştırma, enerji, su, sürdürülebilir şehirler, sağlık, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi altyapı sektörlerine kullandırılacak.

TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, “Bu dönemde ekonomiye yapılan her katkının hayati önem taşıdığının bilinciyle çalışıyoruz.

AAYB yönetim kurulunun onayladığı kredi paketi, kalkınma bankacılığının kısa dönemdeki sıkıntılara çözüm üretmesi ve dayanıklılığı artırması yönünde değerli bir katkı sağlayacaktır‘’ dedi.