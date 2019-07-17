TSKB’ye 177 milyon dolar kredi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 12 bankadan 177 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.
Doha Bank, Arab Banking Corporation, Citi, ING NV, ING A.Ş., Standard Chartered Bank, SMBC, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, BKT ve Raiffeisen Bank International AG’nin katılımcı olduğu kredi, Commerzbank’ın koordinatörlüğünde temin edildi.
367 gün vadeli sendikasyon kredisinde faiz oranı Euribor / Libor + yüzde 2, yenileme oranı yüzde 80 oldu.
TSKB Genel Müdürü Suat İnce, şu değerlendirmede bulundu: “69’uncu faaliyet yılımızda Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine çok yönlü katkımızı devam ettiriyoruz.
TSKB’nin uluslararası piyasalardaki güçlü ve güvenilir algısıyla, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına sunduğumuz desteği sağladığımız finansal kaynaklarla artırarak sürdüreceğiz.”
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