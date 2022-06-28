Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile uygulanan stopaj indirimi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla TL mevduata stopaj indiriminde süre 6 ay uzatıldı.

Düzenlemeye göre 30 Haziran’da son bulması öngörülen teşvik 31 Aralık tarihine uzatıldı.

Bu tarihe kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.

Eylül 2020’de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce 3 aylık süreler halinde uzatılmıştı.