Vakıf Emeklilik’ten yeni Cep Şube
Vakıf Emeklilik, Cep Şube uygulamasını yeniledi.
Parmak izi, Face ID, 3D secure ve kişiselleştirilmiş deneyim gibi yeni hizmetler sunan uygulama, müşteri iletişim merkezini aramaya gerek kalmadan tüm Cep Şube aktivasyonlarını gerçekleştirme olanağı sunuyor.
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, “Yeni Cep Şube uygulamasına eklenen parmak izi ve Face ID özellikleri sayesinde müşteri kimlik güvenliği önlemleri optimize edildi.
Böylece Cep Şube kullanıcılarının telefon numaralarının doğrulanması ve hatta değiştirilmesi mümkün hale getirildi” dedi.
Obalı, katılımcıların fon performanslarını, altın ve BİST gibi sektör dışı finansal araçlarla da kıyaslayabilmenin mümkün hale geldiği bilgisini verdi.
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