Vakıf Katılım’dan ihraç
Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama aracılığı ile 1 Ağustos 2019’da 450 milyon TL tutarında, 70 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Vakıf Katılım böylelikle sene başından bu yana toplam 4,7 milyar TL’lik fon sağlamış oldu. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Katılım bankacılığı sektörünün güçlenerek büyümesini sürdürmesi için daha fazla yatırımcıyı sistem içerisine dahil etmemiz gerekiyor.
Ancak bu şekilde fonlama kaynaklarını çeşitlendirebilir ve finansman desteği sunduğumuz kişi sayısını artırabiliriz. Vakıf Katılım olarak kurulduğumuz günden beri sektörümüzü büyütmek yönünde belirlediğimiz misyonumuzu, bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarımızla sürdürüyoruz” dedi.
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