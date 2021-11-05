VakıfBank, 2021 yılının 9 aylık döneminde 2 milyar 178 milyon TL net kâr elde etti.

VakıfBank, 2021 yılının dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 939 şube ve yaklaşık 20 bin çalışan ile nakdi ve gayrı nakdi krediler yoluyla ülke ekonomisine sağladıkları finansman desteğinin yıllık bazda yüzde 21 artarak 614 milyar TL’yi aştığını kaydetti.

Her geçen gün daha da güçlenen dijital bankacılık kanalları ve gelişen alt yapıları ile toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına finansman sağlamaya devam ettiklerini, farklı segmentlere yönelik inovatif ürünler geliştirdiklerini belirten Üstünsalih, “Bu sayede toplam aktiflerimiz yıllık yüzde 20’nin üzerinde büyüyerek 769 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam kredilerimiz ise yıllık yüzde 16’nın üzerinde büyüyerek 478 milyar TL seviyesini aştı. Yılın dokuz aylık döneminde elde ettiğimiz 2 milyar 755 milyon TL brüt kârdan 577 milyon TL vergi karşılığı ayırdık ve 2 milyar 178 milyon TL net kâr elde ettik.” ifadelerini kullandı.

“Toplam tasarruf mevduatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 arttı”

Tabana yayılmış mevduat yapısı üzerine yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Üstünsalih, şöyle devam etti:

“Üretime, ihracata, istihdama katkıda bulunacak projelere kredi finansmanı sağlarken en önemli kaynağımız olan tabana yaygın mevduatımızı artırmak için de uygun mevduat ürünleri geliştiriyoruz. Vadeli gibi kazandıran ve vadesiz gibi harcanabilen, avantajlı faiz oranlarına sahip günlük mevduat ürünümüz Arı hesabı, Sky limiti olan müşterilere özel avantajlı faiz oranına sahip Sky Mevduat Hesabımız ve dijital kanallardan sunduğumuz kampanyalar sayesinde toplam tasarruf mevduatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artırarak 196 milyar TL seviyesine yükseldi. Toplam mevduatlarımız ise yıllık yüzde 18’in üzerinde büyüyerek 466 milyar TL seviyesine ulaştı.”

“Sürdürülebilir Bankacılık” logosu tüm VakıfBank şubelerinde

Türkiye’nin 81 ilindeki VakıfBank şubelerini ziyaret edenlerin artık “Sürdürülebilir Bankacılık” logosu ile karşılaşacağına işaret eden Üstünsalih “Temel ilkeleri, 67 yıllık bankamızın kuruluş ilkeleriyle son derece örtüşen sürdürülebilirliği uluslararası standartları temel alarak kurumsal stratejimizin bir parçası haline getirdik. ‘Bankacılık faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik kriterlerimize uygun yürütmeye devam edeceğiz’ sözünün altına imzamızı attık. 81 ildeki tüm şubelerimizde kurumsal logomuzun yanına bir de sürdürülebilir bankacılık logosu ekledik. Tüm paydaşlarımızın şunu net olarak bilmesini istedik: Şubelerimizden mobil uygulamalarımıza, finansal hizmetlerimizden insan kaynağımıza kadar her alanda katma değer yaratmaya ve bu değeri her geçen gün artırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“En fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka konumundayız”

Üstünsalih, yabancı yatırımcıların artık sadece alacakları getiriye değil, kaynakların nereye harcandığına da önem verdiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

“Sürdürülebilirliğin yalnızca uzun vadede dünyamızın geleceğini değil, kurumların kısa vadeli performansını da olumlu etkileyen bir unsur olduğu hususu çok geniş bir kesim tarafından kabul ediliyor. VakıfBank olarak biz de bu konuda önemli ilklere imza attık. Mevduat bankalarınca ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemini Aralık 2020’de tamamladık. Bu işlemimizin üzerinden daha bir yıl geçmeden Eylül ayında ikinci Sürdürülebilir Eurobond işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Nisan ayındaki sendikasyon yenilememizi de sürdürülebilir sendikasyon olarak gerçekleştirdik. Şu anda fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka konumundayız.”

Dijital dönüşüm ve iletişimde prestijli ödüller

Tüm faaliyetlerinde topluma değer katma vizyonunu temel alan bir banka olarak önemli günlerdeki iletişim çalışmalarıyla da toplumda farkındalık yaratmayı önemsediklerini belirten Üstünsalih, “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu önemseyen ve çalışanlarının yüzde 51’i kadınlardan oluşan bir banka olarak 8 Mart’ta kadınların iş görüşmelerinde yaşadıkları eşitlikçi olmayan tavırlara dikkat çekmiştik. Türk kadınının gücünü dünyaya gösterme hedefiyle 35 yıl önce kurulan VakıfBank Spor Kulübü ile de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde kızlarımıza ilham vermeyi amaçladık. Bu çalışmalarımızın, sektörün prestijli organizasyonlarından olan Sardis Ödülleri’nde de takdir edilmesinden mutluluk duyduk.” açıklamasında bulundu.

Üstünsalih, ayrıca bilgi teknolojileri sektörünün en önemli organizasyonlarından International Data Corporation’ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Dijital Dönüşüm 2021 ödüllerinde VakıfBank’ın 4 ödül birden almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Finans sektöründe dijital ürün ve hizmet çeşitliliğini artıran ve sektörde öncü konumunu koruyan bankamız sektöre öncülük eden ürün ve hizmetler geliştirmeye hız kesmeden devam ediyor. ‘NFC, Yüz Tanıma Teknolojisi ve Görüntülü Görüşme’, ‘VBanko Çek Dijital’, ‘Yapay Zeka ve Bilişsel Servisler’ ve ‘V-Coach’ çalışmalarımızla IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde 4 ödül birden aldık.” bilgisini verdi.