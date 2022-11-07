VakıfBank, yılın dokuz ayında 15 milyar 610 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank yaptığı açıklamayla 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, bankanın aktif büyüklüğü yüzde 80 artarak 2022 yılının üçüncü çeyreğinde 1,4 trilyon TL’ye ulaştı.

Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye 1 trilyon 42 milyar TL destek veren VakıfBank, yılın dokuz ayında elde ettiği 22 milyar 880 milyon TL brüt karından 7 milyar 270 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 15 milyar 610 milyon TL net kar elde etti.

Banka ayrıca yılın üçüncü çeyreğinde ilave 5,5 milyar TL serbest karşılık ayırarak, toplam serbest karşılıklarını da 9,5 milyar TL’ye yükseltti.

Açıklamada sonuçlara ilişkin bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, küresel ekonomilerde büyüme oranlarının yavaşlamasına rağmen Türkiye ekonomisinin dünya ekonomilerinden pozitif anlamda ayrıştığına işaret etti.

Türkiye’nin güçlü büyümesindeki lokomotif sektörün bankacılık olduğunu belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olarak müşterilerimize sunduğumuz finansal hizmetleri, her geçen gün daha da iyileştirmek adına teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, hızlıca uygulamaya alıyoruz. Yanı sıra ticari hayattan hane halkına kadar olan desteklerimizde hız kesmiyoruz. 2022 yılının ilk dokuz ayında da bu anlamda desteğimizi sürdürmeye devam ettik ve nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla ülkemiz ekonomisine sağladığımız finansman desteğini, yıllık bazda yüzde 70 artırarak 1 trilyon 42 milyar TL’ye ulaştırmayı başardık.

Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 66 artışla 794 milyar TL seviyesine çıkarken, aktif toplamımız ise yıllık yüzde 80 artışla 1,4 trilyon seviyesine yükseldi. Ayrıca son yıllarda izlediğimiz politikamızı sürdürerek ülkemiz ihracatına katkı sağlayan, üretim, yatırım ve istihdam odaklı öncelikli sektörleri ve firmaları fonlamaya devam ettik. Söz konusu firmalara kullandırdığımız krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artarak 636 milyar TL’ye ulaştı.”

– “Kur Korumalı Mevduat hesapları 150 milyar TL’yi aştı”

Ana fonlama kalemi olan mevduat tarafında da başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını vurgulayan Üstünsalih, “Toplam mevduatlarımız yıllık yüzde 105 artış ile 956 milyar TL seviyesini aşarken, vadesiz mevduatlarımız ise yıllık bazda yüzde 117 artırarak 219 milyar TL seviyesine yükseldi.” bilgisini verdi.

Üstünsalih, toplam 150 milyar TL’yi aşan kur korumalı mevduat hesapları ürün grubuyla müşterilerin TL birikimlerine değer katmaya, aynı zamanda mevduatların vadesini uzatarak bilançolarının aktifiyle pasifi arasındaki vade farkını azaltmaya bu dönemde de devam ettiklerini aktardı.

Böylece TL mevduatlarının yıllık bazda yüzde 111 artarak 505 milyar TL’ye ulaştığını bildiren Üstünsalih, şunları paylaştı:

“VakıfBank dijitalleşme anlamında sektörüne öncülük eden bir konumda. Müşteri talep ve ihtiyaçları doğrultusunda inovatif ürün ve hizmetleri hızla devreye almaya devam ediyoruz. Hizmet anlayışında dijital gelişmeleri ilk sırada gözeterek, şubeden müşteri olma alışkanlıklarını devam ettiren müşterilerimize yeni bir dijital deneyim sunma hedefiyle, süreçleri 5 dakikaya kadar indiren ‘Dijital Onay ile Müşteri Olma’ uygulamamızı da hayata geçirdik.

Uygulamamızda, daha önce müşterinin ıslak imzası gereken sözleşme ve formlar, artık VakıfBank Mobil kanalından hızlıca onaylanabiliyor. Süreçlerde zamandan tasarruf sağlayan uygulamamız çevremize de katkı sunuyor. Bankamız sürdürülebilirlik ilkesiyle uyumlu olacak şekilde kağıt tasarrufunu da üst düzeye çıkarıyor. VakıfBank olarak güçlü teknolojik altyapımızla müşterilerimize her alanda kolaylık sağlayacak ürünler sunmaya devam edeceğiz.”