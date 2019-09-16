VakıfBank’tan bono ihracı
VakıfBank, uluslararası standartlara uygun olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulan TL Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli ilk bono ihracını gerçekleştirdi.
Altı ay vadeli, 500 milyon TL tutarındaki işleme 700 milyon TL’lik talep geldi. Altı ay vadeli işlemin faiz oranı ise referans getiri +40 baz puan olarak belirlendi.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şöyle konuştu: “Kurumsal nitelikli yurtiçi yerleşik yatırımcılarımıza sunduğumuz ürün yelpazemizi, TLREF endeksli bono ile zenginleştirdik.
Çeşitli piyasa işlemlerinde, TL değişken referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulan TLREF, henüz çok kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen yatırımcıların ilgisini şimdiden cezbetmeye başladı.
Belirlediğimiz işlem büyüklüğüne çok kısa bir sürede ulaştık ve ihraç miktarının üzerinde talep geldi.”
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