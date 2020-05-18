ICBC Grubu’ndan 2017’de temin ettiği 250 milyon dolarlık krediyi yüzde 130 oranında yenileyen Vakıfbank, böylelikle 325 milyon dolarlık bir kredi işlemine imza attı.

ICBC Türkiye üzerinden sağlanan kredinin vadesi ise üç yıl olarak belirlendi. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih şu açıklamayı yaptı: “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin çok yoğun hissedildiği bir dönemde, temin ettiğimiz üç yıllık kredi, bankamıza ve milli ekonomimize duyulan güvenin açık bir göstergesidir.

Söz konusu kredi, dış ticaretin finansmanı ile genel finansman ihtiyaçları çerçevesinde kullandırılabilecek. Böylesi zorlu bir süreçte dahi kaynak temin ediyor ve reel sektöre destek oluyoruz.”