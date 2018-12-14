Yapı Kredi’de atama
Yapı Kredi Perakende Bankacılık Satış Yönetimi’nden sorumlu genel müdür yardımcısı Mert Yazıcıoğlu, kendi isteğiyle görevinden ayrıldı.
Yazıcıoğlu’nun görevini, resmi onayların ardından, Akbank’tan transfer edilen, Garanti Bankası kökenli Arif İsfendiyaroğlu devir alıyor.
Arif İsfendiyaroğlu, meslek hayatına 1990 yılında Garanti Bankası’nda menkul kıymetler yetkilisi olarak başladı. 2004’te Denizbank’a transfer oldu.
2014-2015 döneminde Garanti’de ödeme sistemleri genel müdür yardımcılığını üstlendi. Son olarak Akbank’ın perakende bankacılık ve ödeme sistemleri genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Yapı Kredi’de bir değişiklik de yatırım tarafında yaşanıyor. Aldığımız bilgiye göre, bu yılbaşı itibarıyla Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Gülsevin Çipli emekli oluyor. Ancak Çipli’nin yerine gelecek ismi henüz netleştiremedik.
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