Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 19 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon Euro’luk sendikasyon kredisi sağladı.

Vade 367 gün, maliyet ise sırasıyla libor+yüzde 2,15 ve Euribor+yüzde 1,75 oldu. Sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan 822 milyon dolarlık bu kredi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, bu işlemin 2021 Mayıs’taki ilk sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi için belirlenen performans kriterlerinin devamı niteliği taşıdığı bilgisini veriyor.

Erün; “Yeni performans kriterleri, mayıs dönemindeki hedeflerimizi daha da yüksek bir noktaya taşıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik temininin artırılması ve ESG risk yönetimi notunun iyileştirilmesine yönelik geliştirmeleri de içeriyor” diyor.