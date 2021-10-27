Yapı ve Kredi Bankası, dış ticaretin finansmanı amacıyla toplam 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Yapı ve Kredi Bankası’nın sendikasyon kredisi anlaşmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Bankanın 367 gün vadeli 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığı belirtilen açıklamada, “19 ülkeden 38 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredimizin toplam maliyeti dolar ve avro için sırasıyla ‘Libor + yüzde 2,15’ ve ‘Euribor + yüzde 1,75’ olarak gerçekleşmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

“Dış ticaretin finansmanı için kullanılacak”

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir ekonomik büyümenin ancak çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle mümkün olduğuna inandıklarını aktardı.

Sürdürülebilirliğin, tüm paydaşları için öneminin farkında olduklarını kaydeden Erün, bu anlamda sürdürülebilirliği her alanda benimseyerek iş süreçlerine entegre ettiklerini belirtti.

Bu yıl sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ikinci sendikasyon işlemine imza attıklarını bildiren Erün, şu değerlendirmelerde bulundu:

“360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığımız kredi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak. Sağladığımız bu sendikasyon kredisi, uluslararası arenada ülkemiz ve bankamıza duyulan güvenin de önemli bir göstergesi. Yapı Kredi olarak, önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlarken, daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz.”