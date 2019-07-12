Yapılandırma haberleri devam edecek mi?
Ekonomide yaşanan sıkıntılardan dolayı bankaların yeniden yapılandırma dosyaları epey kabarık.
Yıldız Holding, Doğuş Grubu, Türk Telekom gibi devlerin yanı sıra, Ekonomist’te daha önce yapılandırma görüşmelerine yer verdiğimiz Bereket Enerji Grubu da bankalarla anlaştı.
Edindiğimiz bilgilere göre, yapılandırma anlaşması, Yıldız ve Doğuş Grubu gibi tek tip olmadı. Bereket Enerji Grubu’nun 4,6 milyar dolarlık kredi borcu, borçlu şirketler ve projeler olarak birbirinden ayrı olarak yapılandırıldı.
Bir bankacı, “Aslında her bir projesi kendi içerisinde yapılandırıldığı için birden fazla yapılandırma olarak düşünmek daha doğru olabilir” diyor.
Bir süreden beri konuşulan futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırmasında da adımlar atıldı. Örneğin Trabzonspor, yapılandırma kararının ardından UEFA’dan kupalara katılma izni alabildi.
Bu eğilim devam edecek mi? Edindiğimiz bilgilere ve aldığımız haberlere göre, devam edecek. En yakın adayın da büyük şirketlerden biri olacağı söyleniyor.
Bir filo kiralama şirketinin yöneticisi, “Büyüklerin adı öne çıktı ama alttaki şirketlerin adı anılmıyor. Ödemelerini geciktiren şirketlerin sayısı artıyor, bu da iyiye işaret değil” değerlendirmesini yapıyor.
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