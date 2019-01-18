Yatırım Finansman’a yeni genel müdür yardımcısı
Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) iştiraki olan ve 42 yıllık geçmişe sahip bulunan Yatırım Finansman Menkul Değerler’de genel müdür yardımcılığı görevine Eralp Arslankurt atandı.
Arslankurt, şubeler, pazarlama, şubeler koordinasyon ve portföy odaklı satış koordinasyon fonksiyonlarından sorumlu olacak.
2002 yılında sermaye piyasası alanında çalışma hayatına başlayan Arslankurt, 2013’ten bu yana Yatırım Finansman’da çalışıyor.
Arslankurt, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında da Bahçeşehir Üniversitesi Sermaye Piyasaları ve Finans Yüksek Lisans Programı’nı tamamlandı.
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