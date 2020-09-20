Türkiye’de uzun zamandır yatırım bankasının kurulmasına izin verilmiyordu. Ancak geçen yıl Golden Global Yatırım Bankası, 150 milyon TL sermayeyle kuruluş iznini aldı ve faaliyetlerine başladı.

Yine Doğan Holding, 150 milyon TL sermayeyle kurulmak üzere BDDK’dan bu yıl izin aldı.

Dışbank’ı sattıktan sonra bankacılık faaliyetlerinden çıkan Doğan Holding, D Yatırım Holding ile bankacılık sektörüne yeniden dönüş yapıyor. Holdingin bankayı 2021’de faaliyete geçirmesi bekleniyor.

Bu iki yatırım bankasının ardından sermaye piyasalarının duayen ismi Erhan Topaç’ın patronu olduğu Gedik Yatırım Holding de yatırım bankacılığına soyunuyor. Grubun aracı kurumu Gedik Yatırım, banka bağımsız en büyük aracı kuruluş konumunda bulunuyor.

Yatırım bankacılığı sürecini yöneten isim olan Gedik Yatırım Holding Genel Müdürü Onur Topaç ile süreci konuştuk.

2017’de şirket yönetiminde bayrağı devralan ikinci kuşak temsilcisi Onur Topaç, başlıklar halinde şu bilgileri verdi: