Gerçek kişilerin döviz mevduatları 30,2 milyon dolar artarken, tüzellerin 255,9 milyon dolar artış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 12 Ağustos’la sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 286 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre bir önceki hafta 216 milyar 659,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Ağustos ile sona eren haftada 217 milyar 145,20 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 30,2 milyon dolar artarak 131 milyar 936,20 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 255,9 milyon dolar artarak 85 milyar 209,0 milyon dolar oldu.a