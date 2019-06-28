Zeki Sayın dönemi son buldu
Zeki Sayın, Türk bankacılık sektörünün duayen isimlerinden biri. 2003 yılından itibaren tasfiye sürecindeki Emlakbank’ın yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğü görevini üstlendi.
2017 yılında banka ile ilgili tasfiye kararının kaldırılmasında önemli rol oynadı. Bankayı tekrar faaliyete geçirmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve yetkili mercilerle yoğun mesai harcadı.
Emlakbank tasfiye sürecinde 12 bin olan borçlu sayısını 5 binlerin altına çekerken, Hazine’ye de 4 milyar TL’den fazla kaynak aktardı. İlaveten bankada 250 milyon dolara yakın sermaye oluşturdu. Yine protokole bağlanmış 1 milyar TL’den fazla alacağın tahsilat sürecini devam ettirdi.
Bankayı vergi rekortmenleri arasına soktu.Katılım bankası olmasına karar verilen Emlakbank’ta geçen hafta çarşamba günü yapılan gelen kurul ile birlikte Zeki Sayın dönemi resmen son buldu. Yeni ismiyle Emlak Katılım Bankası’nın yönetim kurulu başkanlığı görevini Prof. Dr. Mehmet Emin Binpınar üstlendi.
Genel kurul sonrasında konuşma fırsatı bulduğumuz Zeki Sayın, bundan sonraki planları için şunları söyledi: “İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı’ndaki çalışmalarımız devam ediyor. Cumhuriyet Köyü’nde bir merkezimiz var.
Bunun yanında Alzheimer hastaları ve Down sendromlu çocuklar için bir proje üzerinde çalışıyoruz. Milli Emlak ile arazi tahsisi konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Bundan sonraki süreçte bu işlere daha fazla ağırlık vereceğiz.”
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