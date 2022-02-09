Ziraat Bankası, kredi borcunu ödeyemeyip takibe düşen çiftçiler için ödeme kolaylığı sağlayacak. Takipteki borcunu tek seferde ödeyenden faiz alınmayacak. Ödeme güçlüğü olan çiftçiye 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacak.

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerine kolaylaştırıcı imkanlar sağladıklarını açıkladı.

Recep Türk, 30 Kasım 2021 tarihine kadar takibe düşen çiftçiler için kolaylık sağlandığını belirtti ve bu kapsamdaki çiftçilerin takipteki borçlarını tek seferde ödemeleri halinde, kredinin takibe düştüğü tarihten sonraki dönem için hiçbir şekilde faiz alınmayacağını açıkladı.

Ziraat Bankası, uygulamayı 31 Mart’a kadar sürdürecek.

Takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödeme imkanı bulunmaması halinde ise faizsiz olarak 60 aya kadar taksit olanağı sağlanacak.