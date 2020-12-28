Ziraat Katılım, 1,5 milyar TL tutarlı kira sertifikası ihraçlarını tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla 17-18 Aralık’ta gerçekleştirilen ihraçlarla toplamda 1,5 milyar TL fonlama temin edildi.

Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, toplamda 72’nci kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karakütük, şöyle devam etti: “Bugüne kadar kira sertifikası ihraçlarıyla temin edilen fonlama tutarı 25,5 milyar TL olurken, bu son ihracımızda 1,5 milyar TL ile bugüne kadarki tek seferde en yüksek hacme ulaştık.

2020 yılı başından bugüne kadar 23 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla da 12,5 milyar TL fonlama temin ettik.”