Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs pandemisi nedeni ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası veriyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bugün yaptığı açıklamada “3. Faz sosyal yardım programımıza 6 milyonun üzerinde başvuru almış durumdayız. 3. Fazda şu ana kadar 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik.”dedi. Başvuru yapanlar 1000 TL yardım başvurusu sonuçları nasıl öğrenilir? sorusuna yanıt arıyor.

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

1000 TL yardım başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. 1000 TL yardım parası hakkı elde edenler PTT şubelerinden parasını alabiliyor.

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

1000 TL SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.