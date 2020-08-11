Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabildiği evde bakım maaşlar Bakanlık tarafından her ay il il yatırılıyor. Peki 11 Ağustos 2020 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte evde bakım parası yatan iller güncel liste…

11 AĞUSTOS 2020 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER *

11 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 35 ilde evde bakım maaşları yatırıldı. ( Karabük, Aksaray, Zonguldak, Konya, Manisa, Şanlıurfa, Kars, Erzurum,- Tekirdağ, İstanbul, Tokat, Çanakkale, Denizli, Samsun, Adana, Bursa, İzmir Muş, Antalya, Balıkesir, Giresun, Bolu, Muğla, Afyonkarahisar, Ordu, Uşak ,Diyarbakır, Bilecik, Mersin, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Bayburt, Trabzon. Diğer illerde de ilerleyen günlerde yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA *

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA *

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU? *

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL’ye çıkarıldı.