Ocak ayının gelmesi ile birlikte evde bakım maaşı ödemeleri de araştırılmaya başladı. Evinde yaşlı, muhtaç ve engelli kişilere bakanlara her ay evde bakım maaşı veriliyor. Evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar il il sorgulamalarını e devlet ve sms üzerinden yapabiliyor. Peki 14 Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

14 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşları Tokat , Bilecik, Uşak, Mersin, Konya, Van, Manisa, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Aksaray, Şırnak

, Sakarya, Zonguldak, Samsun’da yatırılmaya başladı. Önümüzdeki günlerde diğer illerde de yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI 2021 NE KADAR?

2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde Bakım Parası Başvurusu için bazı gereken belgeler mevcut. Bunlar bakıcının TC Kimlik fotokopisi, engelli raporu, kimlik belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafdır. Bu belgelerle beraber bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne başvurmanız durumunda Evde Bakım Parası’ndan yararlanılabilir.