Aralık ayının gelmesi ile evde bakım maaşları da araştırılmaya başladı. Evde bakım maaşları, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca verilen evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar il il sorgulamalarını e devlet ve sms üzerinden yapabiliyor. Peki 15 Aralık 2021 evde bakım maaşı yattı mı?

15 ARALIK 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aralık ayı evde bakım maaşı Edirne, Tokat, Çanakkale, Ordu, Diyarbakır, Antalya, Karabük, Osmaniye, İstanbul, Zonguldak, Uşak, Kocaeli, Balıkesir, Konya, Samsun, Niğde, Bilecik, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Manisa, Sakarya, Malatya, Çorum, Bursa, Gaziantep, Giresun’da yatırılmaya başlandı. Diğer illerde de ilerleyen günlerde yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR? ZAM NE KADAR GELECEK?

İllere göre farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yükselecek. 2021 yılı için bin 797,97 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, aralık ayının ortalarında açıklanacak asgari ücret ile birlikte yeni yılda artacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde Bakım Parası Başvurusu için bazı gereken belgeler mevcut. Bunlar bakıcının TC Kimlik fotokopisi, engelli raporu, kimlik belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafdır. Bu belgelerle beraber bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne başvurmanız durumunda Evde Bakım Parası’ndan yararlanılabilir.