Evinde yaşlı, muhtaç ve engelli kişilere bakanlara her ay evde bakım maaşı veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca verilen evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar il il sorgulamalarını e devlet ve sms üzerinden yapabiliyor. Peki 16 Eylül 2020 evde bakım maaşı yattı mı?

16 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER *

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 16 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Aksaray, Tokat, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Ordu, Kırklareli, Diyarbakır, Edirne, Zonguldak, Mersin, Konya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Aydın, Manisa, Uşak, İstanbul, Denizli, Bilecik, Adıyaman, Samsun, Antalya, Hatay, Kayseri, Bursa, İzmir, Giresun, Adana, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Osmaniye, Çanakkale evde bakım maaşları yatırılmaya başladı. Ödemelerin önümüzdeki diğer illerde de yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR? *

İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 NE KADAR OLDU? *

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL’ye çıkarıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? *

Evde Bakım Parası Başvurusu için bazı gereken belgeler mevcut. Bunlar bakıcının TC Kimlik fotokopisi, engelli raporu, kimlik belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafdır. Bu belgelerle beraber bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne başvurmanız durumunda Evde Bakım Parası’ndan yararlanılabilir.