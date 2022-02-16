Belirli şartları taşıyan vatandaşlara devlet tarafından her ay düzenli olarak evde bakım maaşı ödeniyor. Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Müdürlüklerine bazı evraklarla müracaat etmeleri yeterli. Peki 16 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası güncel liste…

16 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Şuana kadar Tokat, Diyarbakır, Osmaniye, Çanakkale, Edirne, Giresun, Afyonkarahisar, Ordu, Bolu, Kırıkkale, Ankara, Konya, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Siirt, Niğde, Şanlıurfa, Bilecik, Balıkesir, Antalya, Mersin, Samsun, Hatay, Sakarya, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Bursa, Adana, İzmir, Batman, Düzce ve Eskişehir ‘de evde bakım maaşları yatırıldı. İlerleyen günlerde diğer illerin de yatırılması bekleniyor.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021’de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022’de 2.706 TL’ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne “BAKIYE” yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM HİZMETİ KİMLERE VERİLİYOR?

Evde bakım hizmeti almak isteyen durumları uygun olmayan, engelli ya da bakıma muhtaç kişiler evde bakım hizmeti nasıl alınır araştırmalara başladı.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.