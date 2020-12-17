Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişiler bulunan vatandaşlar her ay evde bakım maaşı alıyor. Evde bakım maaşı alanlar Aralık ayı maaşının ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Peki 17 Aralık 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

17 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER *

Evde bakım maaşları Aksaray, Bolu, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Konya, Zonguldak, Mersin, İstanbul, Denizli, Manisa, Şanlıurfa, Bilecik, Erzurum, Malatya, Ankara, Kahramanmaraş, ,Kırklareli, Balıkesir

, Uşak, Sivas , Tokat, Bursa, Hatay, Afyonkarahisar, Adana, Isparta, Aydın, Osmaniye, Kayseri, İzmir’de yatırılmaya başladı. Önümüzdeki günlerde diğer illerde de yapılması bekleniyor.

E-DEVLET’TEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR? *

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET’TEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR? *

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne “BAKIYE” yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? *

Evde Bakım Parası Başvurusu için bazı gereken belgeler mevcut. Bunlar bakıcının TC Kimlik fotokopisi, engelli raporu, kimlik belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafdır. Bu belgelerle beraber bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne başvurmanız durumunda Evde Bakım Parası’ndan yararlanılabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR? *

2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL’ye çıkarıldı.