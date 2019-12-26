Anayasa Mahkemesi’nden Wikipedia kararı
Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı’nın başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlal kararının 6’ya karşı 10 üyenin oyuyla alındığı öğrenildi.
Siteye erişim, 29 Nisan 2017’de engellenmişti.
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