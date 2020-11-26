Kira artış oranı Aralık 2020 hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından araştırılıyor. Kira sözleşmesi enesi dolan kiracılara ev sahiplerinin zam yapma hakkı bulunuyor. TÜİK her ayın ilk haftası enflasyon oranlarını açıklıyor. TÜFE’nin açıklanması ile kira artış oranı da belli olmuş oluyor. Peki Aralık 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

ARALIK 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? *

Aralık 2020 kira artış oranı 3 Aralık Perşembe günü saat:10.00’da açıklanacak.

KASIM 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? *

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,89, aylık %2,13 arttı .TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ *

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 11,74

Zam bedeli: 117, 4 lira

Zamlı kira bedeli: 1.117,4 lira

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR? *

Kira artış oranı mal sahiplerinin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı ‘nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi’nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

KİRACI KİRA ÖDENMEZSE NE YAPILMALI? *

Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.