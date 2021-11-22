2022 yılının yaklaşması ile birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı gündemde yer alıyor. Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücrette artışa gidilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Görüşmeler öncesi bazı ücret talebi açıklamaları geldi. Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 asgari ücret zammının kaç olması bekleniyor? İşte detaylar…

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda, terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra en önemli gündem maddesi asgari ücretle ilgili yapılan çalışmalar olacak.

DİSK 2022 ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2022 yılı için asgari ücret talebini düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

DİSK Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücret sürecinde bütün emek örgütlerinin ortak bir tutum alması ve ortak politikalarla asgari ücret mücadelesi yürütmesinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede geçmiş yıllarda DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından açıklanan asgari ücrete ilişkin politikaların arkasında olduğumuzu bir kez daha açıklıyor ve bu yıl da benzer bir ortak tutumun son derece yararlı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Çerkezoğlu; “Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

İŞVEREN TARAFI NE DİYOR?

İşveren tarafı ise ücretler üzerindeki vergilerin azaltılmasını istedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülmesinin çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak tek formül olduğunu bildirdi.

İş tarafı yol haritasını belirledi …. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın çağrısı üzerine geçen hafta Türk-İş Genel Merkezi’nde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Türk-İş Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda genel başkanlar, 2022’de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sürecinde izlenecek yol haritasını görüşerek bu süreçte temel alınacak ilkeler konusunda teknik düzeyde çalışmalar yapılmasını kararlaştırdı.

2022 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantıları aralık ayının başında başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek. Aralık ayı sonuna kadar yapılacak dört toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’un başkanlığında, Bakanlık’ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık’ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.