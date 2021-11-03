COVID-19 salgınına ilişkin hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de aşı kartları. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle çift doz aşısını olmayanlara yönelik bir takım kısıtlama kararları ile birlikte birçok resmi kurum ve kuruluş da çift doz aşı şartı koydu, aşı olmayanlardan ise PCR testi yaptırmalarını istendi. İki doz aşısının olan vatandaşlar tarafından aşı kartı çıkartılabiliyor. Peki aşı kartı nasıl alınır?

KORONA VİRÜS AŞI KARTI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, iki doz aşısını olmuş vatandaşları kapsıyor. Sunulan sistemlerden elde edilen aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor. Ülkeye bağlı olarak, okul veya işyeri gibi bazı kurumlar tarafından istenebiliyor.

E-NABIZ’DAN AŞI KARTI NASIL ALINIR?

Öncelikle E-Nabız’a giriş yapılır.

E-Nabız’a giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan COVID-19 butonuna tıklanır.

Ardından COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturulur.

Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamamışsa bu işlem gerçekleştirilemez.

Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamamışsa bu işlem gerçekleştirilemez. Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebilir.

E-NABIZ ÜZERİNDEN AŞI KARTI ALMAK İÇİN TIKLAYIN

HES UYGULAMASINDAN AŞI KARTI NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

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