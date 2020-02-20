Avrupa Merkez Bankası'nın 2019 kârı açıklandı - Ekonomist

Avrupa Merkez Bankası’nın 2019 kârı açıklandı
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2019 yılındaki karı, dolar portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünden gelen yüksek gelirin etkisiyle, bir önceki yıla göre 790 milyon Euro artarak yaklaşık 2 milyar 366 milyon Euro’ya yükseldi.
ECB’den yapılan açıklamaya göre, bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 457 milyar Euro’ya ulaştı.
Bankanın karı da söz konusu dönemde 790 milyon Euro artarak 2 milyar 366 milyon avroya yükseldi. Kar artışında bankanın dolar portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünden gelen yüksek gelir etkili oldu.
Bankanın, 2019 yılında faizden kazandığı gelir 2018’deki 2 milyar 277 milyon Euro’dan 2 milyar 686 milyara ve personel için harcadığı miktar ise 515 milyon avrodan 566 milyon Euro’ya yükseldi.
Bankanın karı, Euro Bölgesi içinde yer alan merkez bankaları arasında paylaştırılacak.
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