Bakan Soylu Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı - Ekonomist

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Bakan Soylu Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı

Mart 6, 2020 0 Yorum 150 Okunma
Bakan Soylu Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne’den Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye’den ayrılan sığınmacıların sayısına ilişkin, “Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 142 bin 175.” bilgisini paylaştı. (AA)



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