Digiturk’ten yapılan açıklamada, Digiturk spor paketi üyeleri bugünden itibaren alt paket üzerinden fatura ödeyebilecek. Üyeler böylece spor karşılaşmalarının ertelendiği bu dönemde, spor içeriği için yaptıkları ödemeyi iki ay boyunca dondurarak maddi yüklerini hafifletebilecek. Taahhütlerini iki ay uzatarak bu imkandan yararlanmak isteyen Digiturk üyelerinin müşteri hizmetlerini arayıp başvurması yeterli olacak.

Digiturk daha önce, ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar tüm dizi ve film kanallarını spor paketi üyelerinin ücretsiz erişimine açmış, eğlence içeriklerine de daha fazla üyenin erişmesini sağlamıştı. Ayrıca beIN Connect’e yeni üye olan herkese tüm eğlence içeriklerini bir ay boyunca ücretsiz izleyebilme hakkı tanımıştı.

beIN Media Group ve Digiturk Üst Yöneticisi Yousef El-Obaidly, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünyada yaşanan sorunlara değinerek, şunları kaydetti:

“Herkes için oldukça zorlu geçen ve yayıncılık endüstrisini pek çok sektörden daha fazla etkileyen bu dönemde, Türkiye’deki üyelerimizi önceliklerimiz arasında ilk sıraya koyarak, onlara elimizden gelenin en iyisini sunuyoruz. Bugün açıkladığımız paket dondurma hakkı ve daha önce açıkladığımız eğlence içeriğine daha fazla ve ücretsiz erişim gibi imkanlar, üyelerimize farklı seçenekler sağlıyor. İyi günlerde olduğu kadar kötü günlerde de üyelerimizin yanında olmak istiyoruz. Teknik servislerimiz ve bayilerimiz bu zorlu dönemde üyelerimize kesintisiz hizmet vermek için büyük bir özveriyle, onların güvenliği ve rahatı için tüm tedbirleri alarak çalışmaya devam ediyor.”