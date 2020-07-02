VitrA markasıyla Türkiye’nin ilk ve en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi ve ihracatçısı olan, Artema markasıyla Türkiye’nin ilk tek kumandalı armatürünü üreten Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (EYAP), iki deneyimli yöneticinin katılımıyla kadrosunu güçlendirdi.

1 Temmuz’da CEO olarak göreve başlayan Özgen Özkan, EYAP’ın tüm yurtdışı iştirakleri ile İntema ve İntema Yaşam kuruluşlarının da sorumluluğunu üstlendi. EYAP’ın Pazarlama Direktörlüğü’ne ise Yavuz Feyzioğlu atandı.

Kariyerine 1989’da Eczacıbaşı VitrA çatısı altında başlayan Özkan; üretim planlamasından hizmetlere, ihracattan satışa, pazarlamadan lojistiğe pek çok farklı alanda önemli roller üstlendi. 1998’de Franke Ailesi’ne katılarak ulusal ve uluslararası roller üstlendi.

Kariyerine Unilever çatısı altında başlayan Yavuz Feyzioğlu ise 2007-2012 yılları arasında şirketin Türkiye’deki ve İtalya’daki operasyonlarında görev aldı. Grup marka müdürü olarak katıldığı Diageo’dan Kkdemli pazarlama müdürü olarak ayrılan Feyzioğlu, 2017-2018 döneminde Şölen Gıda’da, ardından da Danone Türkiye’de pazarlama direktörü olarak çalıştı.